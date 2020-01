Ranieri: “Siamo nelle sabbie mobili. Caprari? Se va via ne deve arrivare un altro”

Così Claudio Ranieri, tecnico della Samp, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio a reti bianche contro il Sassuolo: “Torniamo a casa con un punto in più in classifica, abbiamo giocato contro una squadra organizzata, non era facile. Siamo arrivate tante volte vicino alla porta, ma non siamo riusciti ad essere incisivi. La gara, sostanzialmente, è stata positiva. Caprari? L’ho fatto giocare, su di lui ci conto. Se va via lui, ne deve arrivare un altro. Linetty? Un giocatore universale, che corre tanto, molto bravo, anche su lui faccio affidamento, un ottimo punto di riferimento. La classifica? Siamo nelle sabbie mobili, per uscirne dobbiamo fare una serie di risultati positivi”.

Foto: Twitter ufficiale Samp