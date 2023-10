Ranieri: “Siamo dipendenti da Luvumbo, godiamoci i suoi gol. Lapadula? Giocherà quando starà bene”

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Frosinone:

“Sarà una gara importante come tutte le altre. Affrontiamo una squadra che è in un momento d’oro e Di Francesco sta riuscendo ad attuale il suo calcio, gli sta riuscendo ciò che non gli è riuscito qui a Cagliari. In questo momento il Frosinone è la rivelazione della Serie A insieme al Lecce, bisognerà lottare fino alla fine perché sarà una partita bella, difficile e intensa”.

Sulla sfida contro la Salernitana:

“Non c’è rabbia. Non ci abbiamo più pensato. C’è l’amarezza del momento, ma ora c’è un’altra gara e non possiamo restare ancorati alle vecchie decisioni. Dovremo essere molto attenti e concentrati”.

Su Luvumbo e Lapadula:

“Lapadula deve giocare quando sta bene, è il nostro attaccante principe. Lui ci sta vicino, si sta allenando bene ma non è facile tornare subito in campo. In questo momento siamo Luvumbo dipendenti, è vero, godiamoci questi gol che sta facendo”.

Su Petagna:

“Aveva iniziato molto bene nella prima partita, poi s’è fatto male al polpaccio e ha perso due settimane di lavoro. Avendo una struttura notevole sta faticando più del dovuto, ma si lavora al massimo per farlo tornare in piena forma”.

Nandez terzino:

“Nandez è un giocatore importante per noi, trasforma la fase difensiva in offensiva, bisognerà fare delle valutazioni. Mancosu in buona forma è un asso in più che mi posso giocare, finora non era in forma. L’ho messo dentro proprio perché avevo la necessità di fare quella partita, anche se non veniva da settimane di lavoro intenso. L’ho rischiato, sapevo che non aveva i 90 minuti. Questa settimana s’è allenato, ha fatto quasi tutto coi compagni, è una opzione che mi porto per la prossima partita”.

