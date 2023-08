Ranieri: “Shomurodov sta lavorando bene. Cosa chiedo a Luvumbo? Deve attaccare la profondità”

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Chatillon. Questo un estratto delle sue parole: “Cagliari per me è tutto, io sono emozionato sempre quando vado in campo, quando vedo la gente felice allo stadio e in giro per la città o in ogni luogo dove la incontriamo”.

Sul sistema di gioco: “Non amo legarmi a questo o quel sistema di gioco. Lavoriamo su diverse idee per attaccare la porta, poi in fase difensiva ci vuole grande organizzazione, compattezza e capacità di giocare insieme. Ho ottimi difensori, giovani e con ancora poche partite in Serie A, ecco perché ci manca ancora un po’ di esperienza che dovremo andare a trovare per rendere solide le nostre fondamenta”.

Su alcuni singoli: “Lella sta facendo passi da gigante, Zito deve imparare a essere più concreto. Luvumbo? Deve attaccare la profondità, non mi piace quando viene incontro”.

Su Shomurodov: “Vuole fare un grande campionato, ha già capito cosa voglio da lui, sta lavorando molto bene e di questo ne sono contento”.

