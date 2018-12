Ranieri sfida lo United: “A Manchester per fare punti. Mou? Grande uomo e un amico”

Claudio Ranieri, allenatore del Fulham, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Manchester United di José Mourinho: “Vogliamo andare all’Old Trafford per fare punti. Il Man United è una delle migliori squadre della Premier league e anche in Champions ha fatto un ottimo lavoro. Vogliamo conquistare un punto. Sappiamo che è difficile ma niente è impossibile. Per noi sarà complicato, dovremo fare una prestazione perfetta. Abbiamo tutta la rosa in buone condizioni. Mourinho? E’ un grande uomo e un amico. E’ stato il primo a mandarmi un messaggio per darmi il bentornato. Lo conosco da molto tempo, quando è arrivato al Chelsea. Con me è sempre stato molto gentile”.

Foto: Fulham Twitter