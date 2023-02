Ranieri: “Sfida col Venezia più difficile di quella col Bari. Pavoletti? Sarà in panchina”

A due giorni dalla trasferta in quel di Venezia, Claudio Ranieri, ha così presentato la sfida al Penzo in conferenza stampa: “I ragazzi ora si sono centrati partita dopo partita. Stesso discorso vale per il Venezia, ha capito tardi la serie A e poi la serie B. Ma ora sta giocando bene. Sarà un match ancora più difficile di quello col Bari. Alcune volte il risultato ti soddisfa alcune volte meno, come col Benevento…non eravamo noi. Ma come dico sempre ai ragazzi ‘noi dobbiamo fare la prestazione migliore’. Possiamo sbagliare un gol, un passaggio, ma la determinazione dobbiamo mettercela. Come a Bari: erano coesi, hanno rappresentato bene la Sardegna e Cagliari. Cerchiamo sempre di migliorare”. Sulle assenze, poi, spiega: “Non mi sono mai fasciato la testa a priori. Sono ottimista. E’ vero, ci mancano gli attaccanti, ma io non accetto scusanti. Il Cagliari deve rispettare l’avversario, ma provando a vincere. Se l’avversario è più forte pazienza. la rosa è compatta e sanno quello che chiedo, non piango sugli infortuni. Piano piano recupererò tutti, Pavoletti in panchina a Venezia. Gli altri stanno recuperando, giorno dopo giorno, magari vengono in panchina e non hanno in panchina. Quando arrivano da me hanno fatto già un buon lavoro”.

