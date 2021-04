Ranieri: “Settimana prossima mi vedrò col presidente. Costruzione dal basso? Ci stiamo europeizzando”

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Verona. Queste le sue dichiarazioni, iniziando dal chiarire la situazione legata al suo futuro: “Volevo puntualizzare sulle chiacchiere che sono state fatte sulla mia posizione, sul contratto, su tutto. Prima cosa sto molto bene a Genova e con la Sampdoria. Sto bene io, sta bene la mia famiglia, sto con il gruppo e tutta la società: dal primo all’ultimo. Detto questo, so che la prossima settimana mi vedrò con il presidente proprio per discutere di questa faccenda, quindi bisogna solo aspettare. La mia volontà è fare bene, restare qua e concludere questo campionato al meglio, possibilmente finire bene questa campagna. Dobbiamo dare il massimo, ripercorrendo quanto fatto all’andata”.

Sul Verona: “Il Verona è squadra caparbia e tenace. Ha attraversato un momento non fortunato, perchè ha perso negli ultimi minuti con la Lazio dopo una gran partita. Mi aspetto il Verona che conosciamo, forte nei contrasti. ma giocano diretti e daranno battaglia. Verranno per vincere e mi aspetto una battaglia”.

Su Quagliarella: “Sta bene fisicamente e moralmente, per cui ci faccio il massimo affidamento. Non mi dà alcun tipo di preoccupazione”.

Sulla tattica: “Tutto questo partire da dietro, calcio verticale. Io dico che siamo in un momento ibrido dove ci stiamo europeizzando però non dobbiamo dimenticare quali sono state le nostre forze. Va bene sia quando si costruisce da dietro, sia il resto. Quando è possibile si può giocare in verticale. La verità sta nel mezzo”.

Sull’andamento in campionato: “Io fino ad ora sono molto contento della prova della mia squadra, abbiamo vinto contro grandi squadre, pensiamo all’Inter che sta volando verso lo scudetto, vabbè, non voglio portare male, sta volando verso una grande stagione, e noi l’abbiamo battuta. Segno che noi abbiamo fatto delle belle partite, per questo non dimentichiamocelo”.

