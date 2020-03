Ranieri: “Senza tifosi c’è un clima surreale, ma siamo dei professionisti. Quagliarella sta ritrovando la sua vena realizzativa”

Una vittoria di rimonta quella della Sampdoria sull’Hellas firmata dalla doppietta di Quagliarella. “Il bello del gioco del calcio è il gol. C’è bisogno di chi li mette dentro e Fabio sta ritrovando la sua vena realizzativa”, ha commentato così il momento del suo attaccante, Claudio Ranieri al termine della gara di Marassi ai microfoni di SkySport. “Oggi non c’erano i tifosi, – ha commentato il tecnico blucerchiato – e avete sentito tutto quello che dico in panchina. È stata una partita surreale, ma siamo dei professionisti, andiamo avanti finché si può. Sono andato a Milano per due settimana e non ho giocato, è difficile tenere i giocatori sotto intensità”. Chiamato a dire la sua opinione sul proseguimento del campionato, Ranieri tira in ballo la citazione di Klopp: “Rispondo come lui, io faccio l’allenatore. Chi deve deciderlo dovrà farlo con chiarezza e per il bene dei cittadini”.

Foto: Twitter Sampdoria