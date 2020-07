Ranieri: “Sappiamo quanto abbiamo sofferto, continuiamo a lottare. L’armonia del gruppo è importante”

Il tecnico della Sampdoria, Ranieri, ha parlato al termine della gara vinta per 3-0 contro il Cagliari. Ecco le sue parole rilasciate in conferenza stampa: “La squadra è stata determinata. Siamo stati trequarti di campionato sott’acqua, uscivamo fuori e tornavamo sotto. Noi sappiamo quanto abbiamo sofferto e ora stiamo lottando. E dobbiamo continuare a lottare. Io sostengo che se c’è armonia nel gruppo e ci si aiuta l’uno con l’altro, essendo altruisti e non egoisti, la squadra rende di più. Chiamatelo gruppo o famiglia ma l’importante che ci sia condivisione in quello che fa”.

FOTO: Twitter Ufficiale Sampdoria