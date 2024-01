Ranieri: “Riva alfiere di una rivalsa sociale, sono tornato a Cagliari per lui”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Torino, il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, ha così ricordato Gigi Riva: “Per il popolo sardo erano anni difficili, Riva è stato l’alfiere di una rivalsa sociale. Un personaggio positivo, deciso e chiuso come loro. 35 anni fa nella mia prima esperienza in rossoblù lo incontravo mentre leggeva il giornale al bar. Lui mi salutava, io lo salutavo. Finiva qui, era uno taciturno come me. Sono tornato qui per lui. Prima dello spareggio ai Playoff di Serie B mi ha chiamato. Le sue parole sono state importanti”.

Foto: sito ufficiale Cagliari