Ranieri risponde a Zachariassen, la Fiorentina vola direttamente agli ottavi: 1-1 col Ferencvaros

La Fiorentina difende il primo posto del girone: 1-1 al Ferencvaros. Comincia meglio la Fiorentina, che però poco dopo il quarto d’ora incassa una notizia nerissima, l’infortunio alla coscia del suo leader offensivo Gonzalez, appena rientrato tra i titolari. A fine primo tempo viene fuori anche il Ferencvaros, che costringe il portiere viola Christensen ad una doppia ribattuta per evitare il peggio. Inizia nel peggiore die modi la ripresa per la Fiorentina a Budapest, al minuto 48 passa in vantaggio il Ferencvaros con Kristoffer Zachariassen. Il trequartista norvegese corregge in rete di prima intenzione col mancino un cross da sinistra di Abu Fani, deviato da Milenkovic. Finisse così, la squadra di Stankovic finirebbe prima davanti ai viola nel raggruppamento di Conference League. Pareggia la Fiorentina, che al minuto 73 trova un centro fondamentale in casa del Ferencvaros. Su calcio d’angolo ecco l’1-1 firmato da Luca Ranieri, che corregge in rete una palla deviata da Milenkovic su calcio d’angolo. Un gol importante per gli uomini di Italiano che difendono così il primo posto e si qualificano direttamente per gli ottavi di Conference League.

Foto: Instagram Fiorentina