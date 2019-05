Ranieri: “Ringrazio i tifosi. Allenerò dove ci sarà qualcosa da risolvere”

“Voglio ringraziare i tifosi per lo striscione. Sono davvero contento”. Queste le parole del tecnico della Roma, Claudio Ranieri, pronunciate ai microfoni di Sky Sport poco dopo la vittoria ottenuta contro il Parma. “Non so dove andrò, mi sento un allenatore europeo. Allenerò dove ci sarà un progetto intrigante, qualcosa da risolvere. E’ il mio karma. Il prossimo allenatore della Roma? Non lo so, l’importante è che facciano bene. Io gli auguro il meglio”, ha poi chiuso il tecnico.

Foto: twitter ufficiale Roma