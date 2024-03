Ranieri ricorda Barone: “Senza di te non sarei dove sono, ti devo tanto”

Joe Barone non ce l’ha fatta. L’ormai ex direttore generale della Fiorentina si è spento all’età di 57 anni al San Raffaele dopo il malore accusato prima della contro l’Atalanta. Tanti i messaggi per ricordare la sua memoria, tra questi anche Luca Ranieri: “Grazie Joe. Grazie per aver creduto in me. Grazie per la tua umanità, gentilezza e empatia. Senza di te non sarei dove sono. Ti devo tanto. Sempre insieme a noi. Ciao dire”.

Foto: Instagram Ranieri