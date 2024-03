Ranieri: “Questa partita non cambia nulla. Usciamo sconfitti, ma a testa alta”

Il Cagliari è uscito sconfitto dalla gara giocata in trasferta sul campo del Monza. L’allenatore della formazione sarda Claudio Ranieri ha commentato con le seguenti parole, rilasciate ai microfoni di DAZN, il k.o. subito dai suoi:

La prestazione è stata quella che dovevamo fare, loro hanno segnato su punizione. Abbiamo avuto occasioni, abbiamo fatto gol purtroppo in fuorigioco. Anche loro hanno avuto occasioni. Ci sta perdere a Monza, questa partita non cambia nulla: sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire fino alla fine. In attacco non è mancato nulla, dobbiamo continuare a lavorare così e sperare di recuperare gli infortunati. Per il Verona possiamo recuperare sia Mina, che Luvumbo che Gaetano. Complimenti a Maldini, ha trovato l’angolo giusto. Abbiamo fatto la nostra partita di disciplina e non possiamo rimproverarci nulla. Il Monza ha tanti giocatori che possono cambiare le partite. Volevamo fare una grande prestazione per far essere i tifosi orgogliosi di noi, il risultato non c’è stato ma usciamo a testa alta. Soltanto grazie all’amore e al sostegno dei tifosi possiamo salvarci. Sappiamo che ci attendono nove finali, chi riuscirà ad avere la maggiore concentrazione si salverà. Differenza tra Salernitana e Verona? Il Verona ha rivoluzionato la squadra e ha fatto un grande mercato, complimenti a loro”.

Foto: sito Cagliari