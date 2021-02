Ranieri: “Quando non riesci a fare quello che vorresti è meglio pareggiare che perdere”

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha commentato così ai microfoni di DAZN l’1-1 maturato al Vigorito contro il Benevento: “Un punto va bene, quando non riesci a fare quello che vorresti meglio questo che perdere. Nel primo tempo abbiamo tenuto in mano le redini della gara, pur lasciando un’occasione a Caprari. Nel secondo tempo s’è spenta la luce, ci hanno fatto gol. Potevano raddoppiare e triplicare, buon per noi che Audero abbia fatto delle bellissime parate. Poi l’abbiamo ripresa”.

Foto: Twitter Sampdoria