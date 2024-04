Ranieri: “Punti importanti per la salvezza, ma non siamo ancora in porto”

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in rimonta sull’Atalanta.

Queste le sue parole: “Partita bella, magnifica. era iniziata male l’Atalanta sapevamo che avrebbe spinto sull’acceleratore ma volevamo reagire rispondendo colpo su colpo. Non abbiamo mollato, abbiamo capito meglio come oscurarli e i ragazzi hanno fatto una partita magnifica incendiando il pubblico che li ha spinti. La vittoria è di tutti”.

Come cambia la classifica? “E’ un grande passo avanti, ma non siamo arrivati in porto. Ci dimostrare che dobbiamo lottare su ogni palla, farlo con l’Atalanta è tanta roba perché sono dei leoni. E’ stata una grande partita. Oggi avevo chiesto ai ragazzi di non essere secondi a loro sotto l’aspetto della volontà. Sono molto soddisfatto di questa prova ma dobbiamo cancellarla e spingere come stiamo facendo”.

Importante avere giocatori pronti come Luvumbo e Viola? “La salvezza passa per questo gruppo, che si è cementato nelle difficoltà iniziali. La squadra ha sempre lavorato con impegno, non ci sono mai state facce buie e adesso stanno raccogliendo quello che abbiamo seminato. Non abbiamo goleador causa infortuni, ma si sono divisi i gol tra di loro. Il gruppo è sano, si allena bene, chi non gioca sa che c’è bisogno di andare oltre il limite”

L’Atalanta con il Liverpool ce la può fare? “Credo di sì perché il passo falso di oggi non lo avranno lì. Sarà una gran bella partita e gli faccio l’in bocca a lupo, tifo sempre le squadre italiane quando giocano all’estero”.

Foto: twitter Cagliari