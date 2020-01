Ranieri: “Pronti a fare una grande partita, Tonelli può partire titolare. Cessione società? Non ci deve interessare”

L’allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dal match di campionato contro il Sassuolo: “Tutte le gare per noi in questo momento sono importanti. Contro il Sassuolo lo sarà perchè i neroverdi sanno quello che vogliono e lo fanno a memoria. Dobbiamo fare una grande partita e il pubblico ci deve aiutare. Ci arriviamo arrabbiati perchè a Roma, per la prima volta nella mia gestione, non siamo stati squadra. Mi dispiace per tutto il popolo sampdoriano. Ora pensiamo alla prossima partita, difficilissima“.

Tonelli

“L’ho visto bene, può giocare titolare. Già faceva parte di questo gruppo, è entrato tranquillamente come se non fosse mai andato via. Credo che bisogna sempre sapere dove si sta e quello che si può fare. Noi dobbiamo cercare di migliorare la rosa, il presidente sta cercando di aiutarmi e vedremo cosa potremo fare. Non possiamo pensare di acquistare giocatori a cui non possiamo arrivare”.

Cessione società

“Noi dobbiamo pensare solo al campo, alla gestione della società ci sono altre persone. Noi dobbiamo cercare di fare il massimo perchè siamo in una situazione delicata. Tutto quello che accade fuori dal campo non ci deve interessare. Dobbiamo stare chiusi dentro una bolla di sapone, anzi di piombo”.

I tifosi

“Sono impagabili. Perchè ad inizio della mia avventura ho detto a loro di starci vicino perchè da solo non ce l’avrei fatta. La squadra sta lottando. I giocatori mi stanno seguendo, i tifosi ci stanno dietro, sarà una partita fondamentale perchè il Sassuolo, indipendentemente dall’avversario, ha mantenuto sempre il 60-70% di possesso palla. Dobbiamo stare accorti”.

Foto: Twitter Sampdoria