Ranieri: “Presi due gol evitabili. Peccato, ma vedo il bicchiere mezzo pieno. Salvezza? Non c’è certezza fin quando non sarà matematica”

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato dopo il 2-2 contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Contro la Juventus finché non c’è il fischio finale c’è sempre da stare attenti. Soprattutto perché oggi i gol sono evitabilissimi. Abbiamo fatto una buona partita e non potevamo oggettivamente fare di più. Faccio i complimenti ai miei ragazzi ma dobbiamo continuare a lottare. L’autogol? Ci sta, ma è il pallone perso che dovevamo spazzare via. Quando non si può giocare e gli avversari sono disperati bisogna adeguarsi”.

Prima ora di altissima qualità “Ognuno alla fine ha ciò che si merita. Siamo partiti con l’handicap e ci siamo ripresi solo nell’ultimo mese e mezzo. Dobbiamo continuare così perché questa piazza se lo merita. Peccato ma io continuo a vedere il bicchiere mezzo pieno nelle cose. Salvezza? Fin quando non ci sarà la matematica non c’è certezza”.

Cinque punti nelle ultime tre partite. E con una qualità di gioco alta: “Mi porto via dal match di oggi l’orgoglio, la qualità dei miei ragazzi. Non è stato facile contro una formazione di campioni riuscire a farcela. Peccato che per i due punti in più saremmo stati ancora più vicini alla salvezza”.

Quota salvezza a 36 punti? “Ci sono degli scontri diretti che possono togliere punti importanti. Arriviamoci il prima possibile”.

Foto: twitter Cagliari