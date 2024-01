Ranieri: “Prendiamo gol troppo facilmente, facciamo degli errori inspiegabili”

Intervenuto ai microfoni di Sky, il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, ha così parlato dopo la sconfitta interna con il Torino: “I ragazzi erano provati, ma ci capitano spesso questo tipo di partite. Anche con il Bologna abbiamo dovuto subire gol per iniziare a giocare come sappiamo. La squadra ha un grande spirito, abbiamo reagito e le abbiamo provate tutte per pareggiare. Voglio ringraziare questi ragazzi che non mollano mai, poi ci sta nel calcio di non riuscire a riprendere la partita come ci è successo in altre occasioni”.

Poi ha proseguito: “Prendiamo gol troppo facilmente, concordo al 100%, purtroppo è verità. A volte siamo troppo frenetici e concediamo qualcosa di troppo. Purtroppo sono mali congeniti, ci stiamo lavorando. Dobbiamo lavorarci se vogliamo rimanere in Serie A, perché dal punto di vista difensivo a volte facciamo degli errore che per me sono inspiegabili. Con questo spirito però lotteremo fino in fondo ed i ragazzi ce l’hanno. Io cerco di tirare fuori questa voglia di lottare e di non arrendersi mai, ho dei ragazzi magnifici che devo solo ringraziare per tutti i sacrifici che fanno. Poi è normale sbagliare, e in serie A quando fai un errore lo paghi”.

Foto: Screen Instagram Cagliari