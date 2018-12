Ranieri a pranzo da Sarri: Chelsea-Fulham, quando il derby di Londra parla italiano

Claudio Ranieri a pranzo da Maurizio Sarri. La distanza da percorrere non è nemmeno eccessiva, anzi. Da un quartiere all’altro di Londra, alle ore 13:00 i due si incontreranno e andrà in scena Chelsea-Fulham. Ecco come un derby della Capitale inglese parla italiano, almeno in panchina. A Stamford Bridge si affronteranno i Blues dell’ex tecnico del Napoli e i Cottagers del vecchio mentore del Leicester che, soltanto due stagioni fa, conquistava il titolo di Premier League proprio con le Foxes. L’atmosfera sarà speciale, la partita potrebbe anche diventare un contorno al cospetto del suggestivo e simpatico incrocio tra i due allenatori. “Ranieri è un tecnico che mi piace molto. Circa vent’anni fa andai a seguire i suoi allenamenti quando era l’allenatore della Fiorentina. Non credo neanche si ricordi di questo ma fu molto importante per me perché ai tempi allenavo una squadra dilettantistica della provincia di Firenze. Ora invece è venuto lui a Cobham due-tre giorni per vedere come ci alleniamo e per parlare sia con me che con Zola. E’ un tecnico che stimo molto”, le dichiarazioni di Sarri alla vigilia. “Sarri? Ha un grande gruppo di giocatori e gioca con la giusta filosofia. E’ un grande tecnico e merita di essere al Chelsea”, questa la replica di Ranieri (da due settimane nuovamente in Inghilterra) che, tra l’altro, dal 2000 al 2004 ha guidato proprio i Blues. La classifica li divide, ma allo stesso tempo l’amicizia li unisce. Chelsea-Fulham sarà senza alcun dubbio una sfida speciale e a tinte tricolori.

Foto: Irish Sun