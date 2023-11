Ranieri: “Potevamo vincerla prima, ma anche perderla. C’è ancora molto su cui lavorare”

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha commentato ai microfoni di Mediaset il match di Coppa Italia contro l’Udinese, vinto per 2-1 al 120′ grazie alla rete di Lapadula. Queste le sue parole: “Piano piano stiamo migliorando, c’è ancora molto su cui lavorare. Oggi sono scesi in campo giocatori con poco minutaggio e il risultato ha dimostrato che si allenano bene. Stasera abbiamo fatto 26 tiri e 10 in porta. Bisogna sempre creare occasioni. E bisogna lottare per ogni situazione e per ogni obiettivo. C’era la possibilità di vincerla prima ma anche di perderla e sarebbe stato un peccato perché abbiamo giocato bene. Se abbiamo tirato così tanto significa che abbiamo fatto un buon lavoro”

Poi ha proseguito parlando dei gol subiti: “Stiamo facendo degli errori che l’anno scorso non facevamo. Noi alcuni gol li stiamo regalando: forse è questione di paura o di consapevolezza. Io conosco solo una medicina, che è il lavoro, cercando di tenere su il morale dei giocatori”.

Infine sulle rimonte: “Non mi fa piacere prendere quei gol che abbiamo preso col Frosinone, Soule ci dribblava come birilli. Purtroppo questa è mancanza di esperienza. Io parlo coi ragazzi, ma non miglioriamo in questo aspetto. Non sempre ci si riesce perché anche l’avversario è bravo”.

Foto: sito Cagliari