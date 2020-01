Ranieri: “Per salvarsi non basteranno 40 punti, contro il Brescia si vince giocando di squadra. Quagliarella ci sarà”

L’allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dal match di campionato contro il Brescia: “Quando giochiamo da squadra, belli compatti, creiamo problemi agli avversari. Ora mi aspetto la stessa prova di determinazione e di umiltà vista a San Siro contro un Brescia ben organizzato. Sarà una partita difficilissima, anche loro vengono qua per vincere. Dobbiamo stare molto attenti. E’ una squadra che si conosce da diversi anni. Dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà della gara“.

Balotelli

“Balotelli è un campione. Ha nel suo arco differenti frecce per far gol. Si ferma con l’intelligenza e con la serenità. E, come detto prima, dobbiamo giocare da squadra”.

Infortuni

“Sono sempre infortuni di contusioni. Per cui, come si fermano questi infortuni? Capitano. Capita a chi fa sport. Abbiamo visto Ferrari, Ramirez e Depaoli. Non dobbiamo fasciarci la testa e pensare questa partita. Quagliarella sta bene, ci sarà”.

Occasioni sprecate a Milano

“Arrabbiato no. A Manolo ho detto di non preoccuparsi. Hanno creato con Quagliarella occasioni da gol, l’importante è trovarsi e creare opportunità”.

Lotta salvezza

“Da quando sono venuto, da ultimo in classifica, sono stato molto positivo. E’ la mia natura. Vedo che ci sono diverse squadre, non so se saranno sufficienti i 40 punti . Dobbiamo credere in quello che facciamo, ci saranno alti e bassi ma non dobbiamo abbatterci”.

Foto: Twitter Sampdoria