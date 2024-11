Ranieri per la terza volta a Roma: la lista degli allenatori che sono ‘tornati a casa’ più volte

Nelle prossime ore, Claudio Ranieri verrà ufficializzato come nuovo allenatore della Roma. Questa sarà la terza esperienza nella capitale dell’allenatore, che nonostante le infinite esperienze in giro per l’Europa reputa Roma casa sua, il posto del cuore. Il sentimento è condiviso chiaramente anche dalla piazza, che nutre verso il tecnico un amore viscerale, quello che solo i tifosi romanisti riescono a concedere. Ci sono però allenatori, che rispetto a Ranieri sono tornati ad allenare la stessa squadra per più volte, anche in Serie A. Qui di seguito la lista.

Guglielmo Reggiani – Mantova: 7 volte (1911-49)

Roberto Lovati – Lazio: 7 volte (1962-85)

Corrado Orrico – Carrarese: 7 volte (ultima nel 2007)

Andras Kuttik – Bari: 5 volte (ultima nel 1939-49)

Raffaele Costantino – Bari: 5 volte (1939-51)

Cesari Cervellati – Bologna: 4 volte (1968-83)

Stefano Colantuono – Salernitana: 4 volte (2017 – in corso)

Nereo Rocco – Milan: 4 volte (1967-1977)

William Garbutt – Genoa: 4 volte (1912-1948)

Bruno Pesaola – Napoli: 4 volte (1962-1983)

Davide Ballardini – Genoa: 4 volte (2013-2021)

Aureliano Andreazzoli – Empoli: 4 volte (2017-2024)

Pietro Carmignani – Parma: 4 volte (1985-2005)

Ambrogio Alfonso – Lecce: 4 volte (1956-1967)

Carlo Alberto Quario – Venezia: 4 volte (1955-1970)

Mario Tiddia – Cagliari: 4 volte (1975-88)

Giancarlo Cadè – Hellas Verona: 4 volte (1964-81)

Francesco Guidolin – Palermo: 4 volte (2004-2008) (Foto: Sito Cagliari)