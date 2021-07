Ranieri: “Per gli Azzurri giocare contro tutto lo stadio sarà motivo di carica”

L’ex allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha rilasciato alcune parole ai colleghi di BBS Sport riguardo alla finale di domani sera tra Inghilterra e Italia, sottolineando come questa Nazionale, sia pronta ad affrontare qualsiasi avversità:

“Penso che l’Inghilterra proverà a spingere molto perché ci saranno tantissimi tifosi inglesi a Wembley. Dal canto suo l’Italia proverà a giocare a uno-due tocchi per oltrepassare il loro pressing. Chi vincerà? Diciamo che sono 50 e 50. l’Inghilterra avrà il 90% dello stadio a loro supporto ma l’Italia è pronta a combattere ed è pronta a vincere. Spero che l’arbitro sarà davvero bravo ad arbitrare perché è questo che conta. Gli Azzurri sanno giocare in ogni situazione, per loro, sarà motivo di carica giocatore contro tutto lo stadio“.

Foto: Twitter Sampdoria