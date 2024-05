Ranieri: “Partita decisiva? Non credo”

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa riguardo la sfida di domani a San Siro contro il Milan: “I ragazzi stanno bene, per forza di cose. Sappiamo che ci giochiamo la stagione in queste tre partite, siamo pronti. Partita decisiva? Non credo. Secondo me sarà l’ultima gara quella decisiva. Mi auguro che la Lega faccia giocare queste gare in contemporanea, senza anticipi o posticipi. Il Milan ha tanti campioni e non lo scopro io. È la squadra che ha segnato più di tutti da palla inattiva. Faremo la nostra partita con il meglio che ho a disposizione. Mina ha lavorato parzialmente con noi, e questo è un buon segno. Petagna e Pavoletti, non sono al 100%, ma è importante avere più scelte”.

Foto: Screen Instagram Cagliari