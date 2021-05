Ranieri: “Orgoglioso di Kanté e Mahrez, da Leicester alla finale di Champions”

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Kanté e Mahrez, suoi pupilli ai tempi del Leicester, che si giocheranno la finale di Champions League il prossimo 21 maggio. “Sono orgoglioso di avere allenato Kanté e Mahrez nel mio Leicester, e di poterli rivedere prossimi protagonisti nella finale di Champions. Li ho aiutati, certo, ma non è merito mio. Perché noi tecnici, quando abbiamo dei campioni in squadra, possiamo solo aiutarli. Tutto il resto è merito delle loro qualità. Se oggi Kanté mi parlasse all’orecchio, neppure lo riconoscerei. Non parlava mai, ma sorrideva sempre. Per me è una grande soddisfazione sapere che entrambi giocheranno la finale di Champions”.

Sul centrocampista francese. “Mi fu proposta in alternativa a un altro giocatore. Scelsi lui. Giocava più da esterno e lo utilizzai così anche io. Lo schierai centrale. In pratica giocavamo sempre in dodici, non in undici. Aveva una facilità di corsa e di raddoppiare impressionante. Mi dissi: non mi stupirò se un giorno lo vedrò crossare il pallone e poi andare a concludere l’azione”.

FOTO: Indipendent