Ranieri: “Orgoglioso della squadra, questo è lo spirito giusto. Solo crampi per Luvumbo”

laudio Ranieri, tecnico del Cagliari, analizza così ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 3-1 contro il Milan: “Il Milan ha grandi campioni, il terzo gol di Loftus-Cheek è stato bellissimo ma la partita stasera l’abbiamo fatta noi però. L’avevamo disegnata così, purtroppo ci sono state delle disattenzioni che vanno accettate contro giochi contro queste squadre. Non ci sta girando bene, ma non dobbiamo mollare. Stiamo facendo di tutto, ho un grandissimo gruppo e un pubblico che ha accettato la sconfitta perché ha visto lo spirito giusto”.

Infine, sulle condizioni di Luvumbo: “Ha avuto solo un crampo, a volte tiene un po’ troppo la palla ma è un diamante grezzo”.

Foto: Screen Instagram Cagliari