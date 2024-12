Ranieri: “Ora dobbiamo tornare a vincere fuori casa. Dybala? So che vuole restare”

Dopo la manita rifilata dalla sua Roma al Parma, Claudio Ranieri è intervenuto a DAZN per analizzare la gara. Qui di seguito le parole del tecnico.

La Roma: “Non so se sia la miglior Roma della stagione ma dobbiamo migliorare. I ragazzi ci hanno regalato un buon Natale. Ora dobbiamo tornare a vincere fuori casa”.

Sulla scelta di non fare cambi durante la gara: “Stavano facendo bene e ho pensato di continuare così, senza stravolgimenti. Dobbiamo continuare a giocare per la posizione in classifica che abbiamo e tirarci fuori dalle sabbie mobili. Aspettiamo la prova di San Siro” .

In conferenza stampa, il tecnico ha poi parlato di Dybala, autore di una doppietta: “Dobbiamo capire anche il mestiere che fanno gli agenti. Gli agenti girano il mondo e propongono il giocatore. A noi non è arrivato nulla. Io so che vuole rimanere. Lui sta bene con noi, noi stiamo bene con lui”.

Su Hummels e Paredes: “Differenze rispetto al Como? La risposta è quella che ho detta a Como. Abbiamo due giocatori che guidano la squadra: Hummels e Paredes. Questi mancavano a Como e mi do questa spiegazione”.

Foto: Instagram Roma