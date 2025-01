Ranieri: “Non mi aspettavo un altro derby da allenatore della Roma. Serve una grande partita”

Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN per presentare il derby di domani, in scena all’Olimpico.

“Se mi aspettavo di rivivere un altro derby alla Roma? No, onestamente no. L’ultima volta che son venuto da allenatore del Cagliari son salito sugli scalini dell’Olimpico e ho detto: ‘Questa è la mia ultima volta’. Non pensavo onestamente di tornarci e di tornare da allenatore della Roma. Se la Lazio è favorita? Il derby sfugge da ogni logica, è favorita perché se ha 15 punti in più significa che ha ingranato subito la marcia giusta e sta meritando quello che sta facendo, perché gioca bene, fa gol, ha molte occasioni da gol, è una squadra che si muove tutta all’unisono, per cui sarà un gran bel derby. Come si vince? Facendo una super prestazione, perché per fermare questa Lazio serve una grande partita da tutti quelli che entreranno in campo”.

Sul lavoro svolto sulla squadra: “Ho lavorato un po’ su tutto. Quando cambia l’allenatore ci mette il suo sapere, no? Così si dice. Ogni allenatore è coscienzioso, ogni allenatore vuole vincere. Ci sono state delle difficoltà. Adesso speriamo… Io sono convinto di aver messo la nave in navigazione. Ancora non andiamo a vere le spiegate. Aspetto quel momento”.

Su Pellegrini: “Lorenzo è un ragazzo sensibilissimo, non fa parte della schiera dei romani che lasciano scivolarsi tutte le spalle e vanno avanti. No, lui si carica tutte le problematiche, questo non gli fa bene”.

Sull’evento al Tre Fontane: “Noi abbiamo organizzato quel pomeriggio non tanto pensando al derby, ma abbiamo pensato invece a tutti i bambini, alle famiglie. Era il primo dell’anno, abbiamo deciso di aprire e farli venire a stare vicino a noi, al di là del derby. Anzi, onestamente mi è pure dispiaciuto che la partita successiva fosse proprio quella del derby, perché sembrava che volessimo chissà cosa fare. Mentre noi volevamo soltanto abbracciare e farci abbracciare dai nostri tifosi”.

Su Baroni: “Gli faccio soltanto i complimenti, ha iniziato dalla gavetta, ha fatto bene e adesso sta raccogliendo i primi frutti di una semina importante”.

Foto: Instagram Roma