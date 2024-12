Ranieri: “Non abbiamo capito la partita. Il Como ha avuto più fame di noi”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Como.

Queste le sue parole: “Credo sia stato merito del Como, che ha avuto più fame e voglia di vincere la partita. Hanno cambiato modulo di gioco, ma è cambiata soprattutto la loro mentalità, sulle seconde palle arrivavano sempre prima loro e questo mi ha sorpreso. La cosa che mi è dispiaciuta è che abbiamo lasciato un attaccante e abbiamo preso gol”.

Le è piaciuta la Roma di stasera? “Mi è piaciuta nel primo tempo, la prestazione c’è stata ma il Como aveva quel qualcosa in più per vincere la gara. Non abbiamo saputo capire la partita e anche la direzione dell’arbitro”.

L’ingresso di Dovbyk? “Logico che quando giocano El Shaarawy, Saelemaekers e Dybala si ritrovano con maggior fluidità di gioco. Dovbyk va lasciato crescere e ci darà delle soddisfazioni”.

L’atteggiamento l’ha soddisfatta? “L’atteggiamento c’è stato, dovevamo capire la battaglia che era in corso, in quei casi bisogna mettere da parte il fioretto e picchiare duro come hanno fatto loro, ma sempre nell’ambito della correttezza. Abbiamo dato il 100%, ma non è stato sufficiente”.

Le Fee ha perso troppi palloni? “Sì, è quello che gli ho detto, di giocare a uno o due tocchi. Alcune volte l’ha fatto, altre meno”.

La risposta qual è stata? “Positiva, con qualche incertezza. Proseguiamo con la voglia di portare la Roma sempre più in alto”.

Foto: twitter Roma