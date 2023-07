Ranieri: “Molto probabilmente finirò la mia carriera a Cagliari. Potrei fare solo un’eccezione”

Claudio Ranieri quasi sicuramente concluderà la sua carriera nel calcio alla guida del Cagliari, che ha riportato in Serie A dopo un anno in B. Il tecnico romano lo ha confermato a Rai TG Regionale, specificando che però potrebbe fare un’eccezione nel non ritirarsi dopo la parentesi sarda.

Queste le sue parole: “Credo che finirò la mia carriera a Cagliari. Farei un’eccezione solo se ci fosse una buona Nazionale disposta a chiamarmi, perché ci rimasi molto male nella mia missione in Grecia. Speranze di vedermi in un altro club? No, Cagliari sarà la mia ultima tappa”.

Foto: Instagram Cagliari