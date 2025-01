Ranieri: “Mancini non è stato bene, ho preferito Celik”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Europa League contro l’AZ Alkmaar: “Dobbiamo fare la nostra partita e mi auguro che i ragazzi facciano bene tutto quello che abbiamo studiato”, ha detto il mister giallorosso.

Su Dybala: “Da quando sono arrivato è sempre stato disponibile e sta bene. Quando è in queste condizioni, per me non ci sono problemi. Certo, va salvaguardato in alcuni momenti della partita, ma finché gioca così, corre, pressa, riparte ed è un punto di riferimento importante per noi, continuerà a giocare”.

Sulla scelta di Celik: “Mancini non è stato bene un paio di giorni fa e, avendo due partite ravvicinate, ho preferito Celik. Loro hanno due ali molto veloci e giocano molto in verticale, quindi avevo bisogno di un giocatore in grado di contrastare al meglio la loro ala sinistra”.

Su Pisilli: “Sicuramente. Sono una squadra che gioca sempre in verticale, appena prendono palla attaccano gli spazi. Noi dovremo essere bravi nella fase di non possesso, dove siamo un po’ carenti, ed evitare di concedere ripartenze all’AZ perché sono molto bravi”.

Sull’importanza di tornare a vincere in trasferta: “Sono d’accordo. Dobbiamo vincere, fare la nostra partita”.

Sui difetti dell’AZ: “Sono una squadra corta, compatta, che si chiude bene. Dobbiamo far girare palla velocemente, con uno o due tocchi, e verticalizzare al momento giusto. Non dobbiamo portare palla perché aggrediscono in tre o quattro, rubano palla e ripartono”.

Foto: Instagram Roma