Ranieri: “Mancini ha riportato l’amore per l’azzurro. E’ riuscito a coinvolgere tutti”

Claudio Ranieri ha detto la sua sull’Italia che ha chiuso il girone da imbattuta e soprattutto sul lavoro di Roberto Mancini da ct. Ecco la sua intervista alla Gazzetta dello Sport: “Mancini ha riportato l’amore per l’azzurro. Un’Italia da applausi. Il tecnico ha meriti in ordine sparso: ha eguagliato il totem Pozzo, ha scritto un copione eccellente, è riuscito a coinvolgere tutti. Questo è un gruppo con una dote in più: l’umiltà”.

Foto: Twitter Samp