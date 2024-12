Ranieri: “Mancini era stanco. Dovbyk non è al 100%”

Claudio Ranieri, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima della gara contro il Como: “Le Fée? Stiamo facendo tre partite a settimana, mi sembrava giusto mettere dentro lui, ho voluto dare una chance a lui perché sembra aver capito quello che voglio”.

Su Mancini: “Ieri mi diceva che era stanco, così ce l’ho fresco per la prossima partita in campionato”.

Su Dybala falso nove: “Dovbyk si sta allenando dopo l’influenza che ha avuto, non è al 100%, ho preferito giocare così come ci siamo trovati bene nelle ultime due partite”.

Infine: “Credo che oggi vedremo una partita dove due squadre vorranno vincere. Sono otto mesi che non si vince in trasferta, è ora che si passi ai fatti, non dobbiamo più parlare ma cercare di fare qualcosa di buono”.

Foto: Instagram Roma