Ranieri: “Luvumbo sarà dei nostri, Sulemana non recupera. Roma è sempre speciale”

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha presentato in conferenza stampa la partita contro la Roma, sempre speciale per il tecnico: “Roma è sempre speciale per me, così come lo era Cagliari quando lo affrontavo. Io faccio questo lavoro per le emozioni che dà, Roma ne dà di particolari così come stare a Cagliari. Spero che il predestinato, Daniele, faccia la carriera che merita. Era un allenatore in campo, spero sia la strada giusta per la sua carriera. Prima e dopo la partita sarà emozionante, ma durante la gara dovremo martellare, abbiamo bisogno di punti”. Il punto sul mercato: “Mina è un giocatore che ha già giocato in Inghilterra, in Nazionale, ha un bagaglio con tante battaglie, devo solo metterlo a punto fisicamente perché ha fatto pochi minuti. Gaetano è una mezzala con proiezione offensiva. Lunedì Spalletti, nella riunione degli allenatori, quando ha preso la parola ha parlato dei giocatori che avevano giocato di meno nel suo Napoli e ha citato Gaetano come un atleta meraviglioso. Ho sempre detto che avremmo fatto di necessità virtù, perché avremmo dovuto vendere prima di acquistare”. Infine, sulla convocazione di Luvumbo e gli altri recuperati: “Aerei permettendo Luvumbo stasera sarà qui e da domani mattina sarà a disposizione. Prati e Viola sono recuperati”.

Foto: sito ufficiale Cagliari