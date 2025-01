Ranieri: “Lucca? È un ottimo giovane. Lo stiamo seguendo, poi chissà”

Il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida giocata dai giallorossi al Bluenergy Stadium: “Come li ha caricati al 45′? Erano già carichi dall’Olanda, dove avevamo fatto una buona partita senza raccogliere nulla. Volevamo mettere fine alle partite in trasferta senza vincere. Erano carichi e sono rientrati prima nel secondo tempo”.

Su Rensch“Non era facile per lui, era arrivato da pochi giorni e aveva fatto 2 allenamenti. Ma lo conoscevo, è un ragazzo che si applica e piano piano lo conosceranno anche i compagni”.

Sulle prossime sfide:”Non sognare in grande, ma permettono di avere fiducia, rabbia giusta, che non possiamo avere solo all’Olimpico. Dobbiamo essere…senza sentimenti! Poi si può perdere o vincere, ma mi è piaciuta la volontà e la determinazione che avevo visto anche in Olanda”.

Su Lucca: “E’ un buon giocatore, un ottimo giovane, lo stiamo seguendo, poi chissà”.

Sul calendario: “Sento dire che ci sono ora le partite più difficili e poi quelle facili, ma quali sarebbero le partite facili? Io non ne vedo. Non possiamo permetterci di pensarlo con nessun avversario, tutte sono difficili”.

Foto: Instagram Roma