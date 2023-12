Ranieri: “Lottiamo fino all’ultimo, vogliamo restare in A. Pavoletti è il nostro Altafini”

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha parlato a Sky Sport della vittoria raccolta in extremis contro il Sassuolo: “Possiamo anche iniziare dopo il quarto d’ora del primo tempo. Sono tre punti importantissimi contro una squadra che gioca a calcio, si conosce e che sa cosa fare. All’inizio siamo stati timidi e brutti e per fortuna hanno fatto solo un gol, poi abbiamo preso noi il campo pur non creando molto tenendoli nella loro metà campo. Le partite non sono mai finite, lottiamo fino all’ultimo e sono orgoglioso di questo perché vuol dire che hanno capito ciò che voglio. Tutti i ragazzi vogliono restare in Serie A, hanno questo obiettivo, e io cerco di accompagnarli al meglio. Il gol annullato è stata una manna per noi, un fuorigioco per un’unghia del piede”.

Spazio poi ai due centravanti che hanno regalato la vittoria alla squadra sarda, partendo da Lapadula: “Lapadula? È un ragazzo di una professionalità eccellente, forse si allena anche troppo, è una macchina. Gli dico di fare meno palestra per trovare più agilità, ma lui ha questa grande voglia di fare. Quando segna viene sempre ad abbracciarmi non perché abbiamo un rapporto speciale, ma perché è più fisico nei suoi gesti. È un ragazzo d’oro e aveva bisogno di questo gol dopo quello in Coppa Italia contro l’Udinese. Gli manca ancora un pochino, ma è sulla strada giusta per raggiungere il massimo della forma”.

Su Pavoletti: “È il nostro Altafini, anche se mi ha guardato un po’ male perché vorrebbe giocare di più. È un leader dello spogliatoio e un centravanti di riferimento importante per noi. Tutti sanno che non ho attaccanti fissi, ma li ruoto a seconda delle esigenze e degli avversari, ma sfruttando tutti e cinque i cambi a disposizione c’è la possibilità per tutti di giocare e vedo che i ragazzi l’hanno recepito”.

Infine la scelta di Scuffet fra i pali al posto di Radunovic che aveva iniziato la stagione da titolare: “È importante la sua presenza. Radunovic lo scorso anno ha fatto un campionato strepitoso, mentre in questa stagione l’ho visto nervoso e gli ho detto di cercare di riprendersi puntando sull’altro. Ho due ottimi portieri e so di poter contare su entrambi”.