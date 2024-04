Ranieri: “L’Inter è superiore. Dovremmo fare una gara perfetta”

Il Cagliari sfiderà domenica sera l’Inter a San Siro. Il tecnico della formazione sarda Claudio Ranieri ha presentato con le seguenti dichiarazioni, in conferenza stampa, la sfida con i nerazzurri:

Cosa ricorda della sua esperienza all’Inter da allenatore? “Presi una squadra che non navigava in buone acque, ci risollevammo ed eravamo vicini alla qualificazione in Champions League. Avevo creato una sorta di orologio, con Thiago Motta come pendolo. Poi, lui volle andare via e questo orologio si guastò, quindi fu colpa sua”.

Cosa pensa dell’Inter di oggi? “È una macchina perfetta, settantacinque gol fatti, tredici subiti se non mi sbaglio, uscita dalla Champions per degli episodi. Noi dobbiamo fare la nostra partita, consci di chi affronteremo, voglio vedere la nostra personalità anche davanti a un sold-out di San Siro. Già all’andata era stata una partita difficilissima, noi avevamo fatto il possibile. Già si vedeva che era una squadra mentalizzata nella vittoria finale, ogni partita l’hanno interpretata con sagacia tattica e attenzione che l’hanno portata al primo posto. Saranno due squadre differenti, noi eravamo ancora più in embrione”.

Come si può fare del male all’Inter? “Facendo la gara perfetta, sperando che loro non facciano altrettanto. L’Inter è superiore, e non faccio torto ai miei ragazzi dicendo questo”.

