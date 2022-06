Ranieri: “L’Europeo vinto è stata un’illusione. Questa è la dimensione dell’Italia. C’è da lavorare sodo”

Claudio Ranieri, esperto tecnico, reduce da una difficile stagione in Premier e un esonero, ha parlato a Il Messaggero del momento difficile della Nazionale, dopo la sbornia della vittoria di Euro 2020.

Queste le sue parole: “L’europeo del 2021 è stato una splendida illusione. Un mese fantastico e un successo meritato. Ora è finita la magia e siamo tornati nella nostra dimensione. Ho visto Spagna-Portogallo: ci sono squadre che hanno una qualità superiore e dobbiamo farcene una ragione. Si è chiuso un ciclo, i nostri ragazzi spesso non trovano spazio nei club e in alcuni ruoli fatichiamo. Ora serve lavoro e fiducia nei giovani. Ho sempre sostenuto che in una squadra è fondamentale un mix equilibrato tra esperienza e freschezza”.

Foto: Twitter personale