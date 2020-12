Ranieri: “L’espulsione di Keita non ci stava, l’arbitro ha sbagliato”

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria ha commentato la sconfitta casalinga della sua squadra contro il Sassuolo in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Keita? Si è visto che ha fatto cambiare il volto alla gara. Ha sempre chiesto il pallone in profondità con qualità e determinazione. Peccato l’abbiano espulso. L’espulsione non ci stava. L’arbitro ha sbagliato. Doveva prima dare il giallo e poi magari faceva lavorare il Var e se fosse stato rosso glielo avrebbero fatto notare. Un auspicio per il 2021? Continuare come il 2020 dove abbiamo fatto credo un’annata molto positiva. Ci siamo tirati fuori dalle zone basse della classifica, ci siamo salvati e adesso dobbiamo continuare ad essere propositivi e volenterosi cercando di migliorare la classifica dell’anno scorso“.

Foto: Twitter Sampdoria