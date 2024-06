Ranieri: “Leicester? Non cambio con niente le imprese di Cagliari”

“Ha fatto tante imprese, per quale le piacerebbe essere ricordato?”. Intercettato al Festival della Serie A a Parma, l’ex tecnico – tra le altre – di Leicester e Cagliari, Claudio Ranieri, ha così risposto ai media presenti: “Io capisco che l’impresa fatta con il Leicester resterà dappertutto, perché eravamo partiti per salvarci e abbiamo vinto il campionato contro super potenze, però scusatemi Cagliari resta nel mio cuore e io le imprese di Cagliari non le cambio con niente”.

Foto: sito Cagliari