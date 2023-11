Ranieri: “L’anno scorso abbiamo perso due finali immeritatamente. Quest’anno vogliamo riscattarci”

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha parlato a Dazn,

Queste le sue parole: “Noi della prima squadra abbiamo tutto per fare bene qua al Viola Park (il nuovo centro sportivo del club, ndr). Abbiamo lo spazio per allenarci, per recuperare. E anche per i ragazzi del settore giovanile aiuta sicuramente loro a migliorarsi. In più stare a contatto con noi li aiuta a crescere. Loro possono vederci da vicino: io da ragazzino sognavo di vedere la prima squadra”.

Sugli obiettivi della stagione: “Già l’anno scorso arrivare a due finali non è stato facile. Purtroppo ci è andata male, abbiamo perso immeritatamente sia con Inter e West Ham. Quest’anno dobbiamo migliorarci, però per farlo dovremmo vincere due competizioni e quindi non sarà facile. Anche in campionato secondo me possiamo fare meglio dell’anno passato”.

Foto: Instagram Fiorentina