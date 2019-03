Certi amori non finiscono: Ranieri e la Roma, di nuovo insieme 8 anni dopo

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. E’ il caso di Claudio Ranieri e della Roma: il tecnico di Testaccio, reduce dalla poco fortunata esperienza sulla panchina del Fulham, si appresta a riabbracciare i colori giallorossi e raccogliere l’eredità di Eusebio Di Francesco, esonerato nelle scorse ore. Per Ranieri si tratta non solo di un ritorno a casa (è nato e cresciuto nella Capitale), ma soprattutto nel club del quale è tifoso fin da bambino, nel quale fece il suo esordio da giocatore professionista nel 1973 e del quale è stato allenatore tra il 2009 e il 2011. Un’avventura che nel suo primo anno vide la Roma andare vicinissima allo scudetto e alla Coppa Italia, entrambe vinte dall’Inter di Mourinho. La seconda stagione fu meno positiva, e portò Ranieri a dimettersi a metà campionato (febbraio 2011) per mancanza di risultati. A distanza di 8 anni, dunque, è tutto pronto per il nuovo matrimonio: Ranieri sbarcherà domani nella Capitale per tentare di riportare la Roma in zona Champions. Un’impresa non semplice, considerato il momento difficile che stanno attraversando De Rossi e compagni, reduci dalla pesante sconfitta nel derby e dalla cocente eliminazione dall’Europa per mano del Porto. Ranieri-Roma, certi amori non finiscono…

Foto: independent.co.uk