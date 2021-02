Ranieri: “La qualità della rosa oggi ci ha ripagato, l’obiettivo resta arrivare a quota 40 punti”

Claudio Ranieri ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la vittoria della sua Sampdoria ai danni della Fiorentina:

“Sapevo che sarebbe stata una partita difficile proprio per la necessità della Fiorentina di fare punti. Sono fortunato ad avere una rosa ampia e di qualità che mi permette di mandare in campo nel momento giusto gente come Candreva, Ekdal e Quagliarella. Dopo un inizio più tattico, nel secondo tempo ho pensato che era il momento di spingere e ho messo in campo la qualità: questo ci ha ripagato. Dopo abbiamo sofferto ed è arrivato quel pizzico di fortuna perché sull’ultima palla Milenkovic di testa l’ha messa fuori di poco”.

Dove può arrivare questa Samp?

“Noi dobbiamo arrivare a 40, non carichiamo di troppa responsabilità la squadra, ci vuole poco a sbagliare 3-4 partite di fila e perdere l’autostima”.

Foto: Twitter Sampdoria