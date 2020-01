Ranieri: “La Lazio ha meritato, ha vinto tutti i duelli. Caprari? Se va via, deve arrivare uno più forte”

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato dopo la sconfitta con la Lazio ai microfoni di Sky Sport: “Stasera ci metto un po’ di sale e olio e li mangio vivi. La Lazio ha vinto tutti i contrasti, è stata la nostra peggior partita. Complimenti a Inzaghi, la Lazio è stata tanta roba. Noi non siamo stati squadra, abbiamo corso ma non è servito. Io non cerco scuse. La Lazio è stata forte e compatta, si è divertita”.

Come si lavorerà in settimana?

“Tutti saranno delusi e dispiaciuti, avranno voglia di riscatto o almeno me lo auguro. Non sarà facile, la Samp non è abituata a questa posizione. Dobbiamo rimanere con il coltello in mezzo i denti, oggi non lo abbiamo fatto”.

Sul mercato?

“Legge e sente delle cose, se dovesse andar via Caprari deve arrivare uno più forte. io sono contento dei miei quattro attaccanti. Leggo anche io, ma non do nessun benestare. Defrel era qui lo scorso anno, non credo possa ritornare. Noi abbiamo bisogno di due difensore centrali destri. Non sarà facile, ma sono fiducioso”.

Lazio da scudetto?

“Bisogna vederla più avanti. Ora gli riesce tutto, ad inizio aprile vedremo. Nulla è precluso, perché fermarsi. Bisogna lavorare in silenzio e non precludersi nulla”.

