Ranieri: “La Juventus è una squadra che sa il fatto suo. La quota salvezza è 35-36 punti”

Il Cagliari ospiterà venerdì sera la Juventus, in occasione del 33° turno di campionato. Il tecnico della formazione sarda Claudio Ranieri, a due giorni dalla sfida con i bianconeri, ha presentato con le seguenti parole il match, in conferenza stampa:

Adesso la Juventus è l’avversario più difficile da affrontare? “Una squadra che sa il fatto suo, idem l’allenatore. Sa trovare il goal e difende come nessuna in area. In Europa nessuna sa come impedire agli avversari di entrare in area. Sono micidiali nelle palle inattive”.

Come sta Mina? “Il ragazzo c’è ed è determinato nonostante non stia benissimo. Non sono autolesionista, e lo manderò in campo”.

Come è riuscito a responsabilizzare alcuni elementi che avrebbero potuto giocare contro l’Inter? “E’ ovvio che non li posso conoscere nel profondo, ma negli allenamenti noto quello che fanno. E’ importante che loro sappiano che io non ho paletti, e se si allenano bene io li mando in campo, anche in base alle tipologie di avversari. Mi conoscono e sanno come agisco”.

Qual è la soglia punti per la salvezza? “Credo 35/36, sotto si rischia. Nessuno ci sta e le squadre coinvolte sono ancora vive. Nessun risultato è scontato. Nelle ultime dieci giornate si assiste sempre al ‘si salvi chi può’ e chi mantiene i nervi saldi raggiunge l’obiettivo”.

Foto: sito Cagliari