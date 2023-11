Ranieri: “Juve? Senza coppe è tra le favorite. Ma ci proveremo, più di perdere non possiamo”

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, analizza ai microfoni di DAZN la seconda vittoria consecutiva contro il Genoa: “Sono contento per i tre punti che sono il sale del lavoro settimanale, per noi che siamo ancora in posizione scomoda. E sono felice anche per Oristanio che lo ha fatto segnare. Viola l’anno scorso è stato male e metterlo dentro era difficile ma gli ho detto di farsi trovare pronto perché ha personalità e una tecnica superiore alla media. Ci ha portato anche lui in A e adesso si sta ritagliando questo spazio dietro alle punte alternandosi con Mancosu. Vedere come si allenano i giocatori esperti è uno spettacolo, sono l’essenza del mio spogliatoio poi io devo fare delle scelte senza essere legato a chi mi ha portato in A e questo loro lo capiscono. Per noi è un momento positivo anche se commettiamo ancora qualche ingenuità”.

Poi ha proseguito: “A loro ho detto che non voglio prendere gol, è stata una partita molto tattica poi si è rotta e ne siamo venuti a capo. Gudmundsson quando prende palla è un pericolo, è stato anche fortunato ma ci sta, è bravo e si merita questi gol. Sappiamo che ci siamo per lottare, adesso dobbiamo pensare alla Juventus che sta in un momento di grazia e lotterà per lo scudetto perché non fa le coppe. Sarà una partita molto difficile. Se ci proveremo? Sempre, più di perdere non possiamo”.

Infine: “Frosinone svolta? Vedremo alla fine del campionato se sarà stata la gara spartiacque, sennò il Mar Rosso si è chiuso e ci ha affogato tutti quanti”.

Foto: Screen Instagram Cagliari