Ranieri: “Jankto non è il giocatore che mi aspettavo, Shomurodov e Oristanio sono due pesci”

Claudio Ranieri ha parlato di tre giocatori in difficoltà in conferenza stampa prima di Roma-Cagliari, ultima partita della 23esima giornata di Serie A, che si disputerà lunedì 5 alle 20:45.

Inizio di stagione sotto tono per Jankto… Non è il giocatore che si aspettava?

“Non è il giocatore che mi aspettavo e gliel’ho detto, doveva essere importantissimo nello scacchiere del Cagliari. A volte quando prendi dei giocatori che magari già conosci non sai comunque come risponderanno. E’ un peccato perché per me è stato un giocatore importante e un titolare inamovibile alla Samp, dispiace più a me che a lui”.

Come stanno Shomurodov e Oristanio?

“Non li ho ancora a disposizione, ci vorrà ancora un mese circa, non possiamo rischiare prima. Sono diventati dei pesci praticamente, perché stanno facendo solo piscina…”.

