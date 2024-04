Ranieri: “In queste tre gare avrei firmato per tre punti. Potevamo farne anche 9. La punizione del 2-1 non c’era”

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dopo il 2-2 con la Juventus.

Queste le sue parole: “In queste tre gare avrei firmato per tre punti, potevamo farne anche 9, se Viola segnava alla fine a San Siro. Ne abbiamo ottenuti 5. Bene così. La punizione su Chiesa non c’era, ma, ripeto, va bene così. La nave non è ancora in porto, dobbiamo continuare a lottare”.

Cosa è successo in occasione dei rigori? “Avevo detto Mina, ma Gaetano mi ha implorato. Hanno deciso loro”.

Ha parlato con GIulini a fine gara:“Mi ha detto che la punizione su Chiesa non c’era assolutamente, ma ci sta. Arbitrare in Serie A è molto difficile”.

Meriti del Cagliari o demeriti della Juventus? “Il primo tempo è stato bellissimo. Senza quei due episodi l’avremo portata a casa”.

Foto: sito Cagliari