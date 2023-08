Ranieri: “Il primo tempo l’Inter ha dominato. Il Cagliari sarà il mio ultimo club. Arabia? Non ci andrò, non esistono solo i soldi”

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Il primo tempo è stato nettamente nelle loro mani. Hanno dominato. Noi abbiamo provato a fare qualcosa, facendo fin troppo confusione. Nella ripresa loro sono andati in gestione e noi abbiamo avuto qualche fiammata. Buon per noi, i ragazzi hanno scoperto la Serie A contro una squadra che lotterà per vincere il campionato. Io non posso dire nulla ai miei giocatori, quando hai contro una squadra molto più forte della tua bisogna saperlo riconoscere”.