Ranieri: “Il Napoli con Mazzarri è tornato a giocare bene. Lapadula? Da valutare domani”

Sabato alle 18:00 il Cagliari di Claudio Ranieri sarà impegnato nella difficile trasferta del “Maradona” sul campo del Napoli. In conferenza stampa, il tecnico dei sardi ha così presentato la sfida con i partenopei: “La vittoria con il Sassuolo la si dimentica ricordando i primi 15 minuti, così resettiamo immediatamente. Ogni partita fa storia a sé, andiamo sul campo dei campioni d’Italia, una squadra di grandi campioni. Sono contento per Mazzarri che è tornato in quella città. Andremo a fare la nostra partita. Le difficoltà nel primo tempo? Io dico subito di entrare in partita, senza tanti fronzoli. Non vorrei quelle partenze a rilento ma capitano e i ragazzi devono essere più concentrati nei primi minuti”.

Sul Napoli: “Le caratteristiche sono legate al loro gioco, con Mazzarri sono tornati a giocare bene. Hanno combinazioni a mille all’ora, sennò non avrebbero vinto lo scudetto. Ci sono giocatori che possono fare la differenza e chi subentra è un titolare aggiunto”.

Su Lapadula: “Oggi si è allenato a parte. Domani valuterò con il dottore. Lui dice di stare sempre bene, ma non glielo chiedo neanche più”.

Foto: Ranieri sito ufficiale Cagliari